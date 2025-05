An der von Andy Marek moderierten Galaveranstaltung nahmen die Spitzen der in Österreich vertretenen Fensterindustrie teil. So war etwa die IFN-Holding auch durch Anette Klinger und Alfred Schrott vertreten. Josko repräsentierten Johann Scheuringer, Stefan Wagner sowie Gerhard und Martin Kasbauer, Gaulhofer wurde von Thomas Braschel vertreten, Actual von Herwig Ganzberger. Ebenso vor Ort waren Helmut und Dominik Felbermayer, Franz Bauer (WAKU), Stefan Polzhofer (KAPO), Alexander Himsl und Günter Trub (Bayerwald), Martin Karl (Fensterbau Salzburg), Thomas Perner (REKO Fensterbau) und Hannes Aigner (REKORD Lasberg). Von der Zulieferindustrie gaben sich Lorenz Schmid (Profine), Daniela Tiller und Maria Reibenberger (Maco), Otmar Zeintl (Winkhaus), Werner Krügl (C. Bergmann) sowie Thomas Stemeseder und Gerhard Kleinsasser (Julius Blum) die Ehre.