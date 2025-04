Unsere CO₂-Fußabdruck-Analyse & Kostentransparenz bei Bauwerken wurde entwickelt, um die Bauindustrie dabei zu unterstützen, ihre CO₂-Emissionen zu reduzieren. Die Bauwirtschaft ist für etwa 40 % der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich, daher ist es dringend notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu senken. Mit unserer Software können Bauunternehmen, Architekten und Ingenieure den CO₂-Ausstoß ihrer Projekte detailliert erfassen und die Auswirkungen unterschiedlicher Materialien und Bauweisen vergleichen.

Das Besondere an der CO₂-Fußabdruck-Analyse ist die transparente Darstellung des Einsparpotenzials bei der Nutzung umweltfreundlicher Materialien und Bauweisen. Diese Informationen helfen nicht nur dabei, den CO₂-Ausstoß zu senken, sondern auch die Gesamtkosten eines Projekts zu optimieren. So können bereits in der Planungsphase nachhaltige Entscheidungen getroffen werden, die langfristig sowohl der Umwelt als auch den Bauherren zugutekommen.