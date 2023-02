Die 33. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte ist mit 97 Prozent schon so gut wie ausgebucht, was die Aussteller betrifft. Das Messegelände in München bietet dafür ausreichend Platz:

Am Außengelände sind 414.000 m2 belegt, in den Hallen 200.000 m2. Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, dazu: „Dieses Feedback zeigt deutlich, dass unsere Kunden die bauma fest eingeplant haben. In persönlichen Gesprächen hören wir immer wieder, wie sehr sich Aussteller und Besucher auf den persönlichen Austausch und natürlich die besondere Atmosphäre der bauma freuen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine beeindruckende bauma mit hoher internationaler Beteiligung erleben werden.“



Nicole Schmitt, Exhibition Director bauma, ergänzt: „Die bauma zu verschieben, war sicherlich die richtige Entscheidung, die wir als Messe München im Schulterschluss mit der Industrie getroffen haben. Für uns war es wichtig, dass wir der Industrie die höchstmögliche Planungssicherheit geben, um nun im Herbst das Branchen-Get-Together bieten zu können, nach dem sich jeder sehnt.“ Sie ist weiters überzeugt, dass sich die bauma 2022 vielleicht auch etwas andere Bedingungen wieder der Treffpunkt der gesamten Branche sein wird. Positives Feedback gäbe es seitens der Aussteller auch in Bezug auf die Ausstellungsstücke selbst.



Erneut stark präsentiert sich dabei auch wieder der Mining-Bereich, in dem die bauma europaweit führend ist. Aber auch in allen anderen Branchensegmenten nimmt die bauma einen hohen Stellenwert ein, gilt sie doch mit den zahlreichen Innovationen der Aussteller seit vielen Jahren als weltweiter Innovation Hub. Untermauert wird dieser Anspruch darüber hinaus durch die Innovationshalle LAB0 mit ihren Sonderbereichen.