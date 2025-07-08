Die Bauwirtschaft steht heute an einem entscheidenden Wendepunkt. Angesichts von Ressourcenknappheit, strengeren Umweltauflagen und einem wachsenden gesellschaftlichen Bewusstsein für Nachhaltigkeit rücken neue Lösungen in den Fokus. Doch der Weg dorthin ist komplex – nicht nur technisch, sondern auch kulturell und wirtschaftlich.

Fabian Holly ist einer, der diesen Wandel aktiv mitgestaltet. Als Experte für digitale Bauprozesse und nachhaltige Materialströme kennt er die Herausforderungen und Chancen der Branche aus erster Hand. In seinem Vortrag auf der Solid Konferenz stellt er eine zentrale Frage: Wie gelingt der Schritt von der linearen Bauweise hin zu einem geschlossenen Stoffkreislauf – und wie lässt sich daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln?