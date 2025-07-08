SOLID Konferenz : Bauen im Kreislauf: Wie aus Vision Geschäft wird
Die Bauwirtschaft steht heute an einem entscheidenden Wendepunkt. Angesichts von Ressourcenknappheit, strengeren Umweltauflagen und einem wachsenden gesellschaftlichen Bewusstsein für Nachhaltigkeit rücken neue Lösungen in den Fokus. Doch der Weg dorthin ist komplex – nicht nur technisch, sondern auch kulturell und wirtschaftlich.
Fabian Holly ist einer, der diesen Wandel aktiv mitgestaltet. Als Experte für digitale Bauprozesse und nachhaltige Materialströme kennt er die Herausforderungen und Chancen der Branche aus erster Hand. In seinem Vortrag auf der Solid Konferenz stellt er eine zentrale Frage: Wie gelingt der Schritt von der linearen Bauweise hin zu einem geschlossenen Stoffkreislauf – und wie lässt sich daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln?
Von der Abfallwirtschaft zum Ressourcenmanagement
Während viele Branchen – von der Automobilindustrie bis zur Elektronik – längst auf modulare, rückbaufähige Systeme setzen, hinkt der Bau noch hinterher. Gebäude werden oft ohne Rücksicht auf spätere Demontage geplant. Materialien landen nach dem Abriss auf der Deponie, anstatt wieder in den Kreislauf zurückzufließen. Holly sieht darin eine vertane Chance – wirtschaftlich wie ökologisch.
Sein Credo: „Was geplant wird, kann auch gezielt rückgebaut werden.“ Das erfordert jedoch ein radikales Umdenken – und den Einsatz digitaler Werkzeuge.
Digitale Zwillinge und Materialpässe als Gamechanger
Im Zentrum des Vortrags stehen Technologien, die eine Kreislaufwirtschaft im Bauwesen überhaupt erst möglich machen. Digitale Zwillinge – also virtuelle Abbilder von Gebäuden – ermöglichen es, Materialien über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu erfassen und zu verfolgen. In Kombination mit Materialpässen entsteht ein System, das nicht nur Transparenz schafft, sondern auch den Weg für Sekundärmärkte ebnet.
„Wir müssen weg vom linearen Abriss und hin zur gezielten Ressourcennutzung“, sagt Holly. Dazu braucht es nicht nur technische Lösungen, sondern auch neue Geschäftsmodelle. Die Vision: Gebäude als Rohstofflager, deren Wert über Jahrzehnte erhalten bleibt.
Inspiration aus anderen Branchen
Holly zieht in seinem Vortrag auch Parallelen zu anderen Industriezweigen. Wie hat es die Automobilbranche geschafft, Recyclingquoten massiv zu erhöhen? Welche Rolle spielen digitale Lieferketten und Lifecycle-Management im Maschinenbau? Und was können Architekten, Planer und Bauunternehmen daraus lernen?
Die Antworten darauf liefert er anhand konkreter Praxisbeispiele – darunter Pilotprojekte aus dem deutschsprachigen Raum, in denen die Wiederverwendung von Bauteilen bereits heute wirtschaftlich funktioniert.
Warum Sie diesen Vortrag nicht verpassen sollten
Wer die Potenziale der Kreislaufwirtschaft im Bau nicht nur erkennen, sondern auch wirtschaftlich nutzen will, findet in Holly einen praxisnahen Impulsgeber. Sein Vortrag liefert keine theoretischen Konzepte, sondern umsetzbare Strategien – mit klarem Fokus auf Digitalisierung, Wirtschaftlichkeit und ökologische Verantwortung.
Die Solid Konferenz bietet mit diesem und vielen weiteren Programmpunkten eine Plattform für alle, die den Wandel in der Bauwirtschaft aktiv gestalten wollen. Jetzt ist die Zeit, sich zu vernetzen, weiterzudenken – und in neue Denkweisen zu investieren.
Wann? 9. Oktober 2025
Wien