Die letzten fünf Jahre waren von massiven Belastungen geprägt. Die Covid-Pandemie brachte 2020 den abrupten Einbruch, gefolgt von hohen Energie- und Rohstoffpreisen sowie einem schwachen Investitionsklima.

Während zu Jahresbeginn 2024 noch 47 Prozent der Unternehmen von einer Verschlechterung der Lage berichteten, bewerten im Sommer 2025 bereits 29 Prozent ihre Situation besser als vor sechs Monaten. Nur noch knapp über 30 Prozent sehen eine Verschlechterung, 40 Prozent sprechen von unveränderten Bedingungen.

Damit zeigt sich ein vorsichtiger Trend nach oben. „Die Talsohle scheint durchschritten“, so die Analyse von Hubexo Austria.