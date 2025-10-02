Die Neustrukturierung folgt einer eindeutigen Trennung nach Produktbereichen:

• Gerald Kropshofer verantwortet den Vertrieb der Kernprodukte Austrotherm EPS® und Austrotherm XPS®. Er war bislang Stellvertreter von Novak und ist seit vielen Jahren in der Baustoffbranche Österreich tätig.

• Maximilian Schmid übernimmt den Bereich der Spezialprodukte, darunter Fassadenprofile, UNIPLATTE®, Resolution® und Industrieware. Der junge Mitarbeiter gilt als aufstrebendes Talent mit ersten Erfolgen im Unternehmen.

Damit setzt Austrotherm auf eine Kombination aus Branchenerfahrung und Dynamik.