Karriere : Austrotherm etabliert Doppelspitze im Österreich-Vertrieb
Der österreichische Dämmstoffspezialist Austrotherm stellt seinen Vertrieb im Heimatmarkt neu auf: Künftig wird eine Doppelspitze den Österreich-Vertrieb leiten. Anlass ist der Wechsel von Robert Novak, bisheriger Vertriebsleiter, auf die internationale Ebene. Seine Agenden werden bis November 2025 schrittweise an zwei Nachfolger übergeben.
Klare Aufgabenteilung im Vertrieb
Die Neustrukturierung folgt einer eindeutigen Trennung nach Produktbereichen:
• Gerald Kropshofer verantwortet den Vertrieb der Kernprodukte Austrotherm EPS® und Austrotherm XPS®. Er war bislang Stellvertreter von Novak und ist seit vielen Jahren in der Baustoffbranche Österreich tätig.
• Maximilian Schmid übernimmt den Bereich der Spezialprodukte, darunter Fassadenprofile, UNIPLATTE®, Resolution® und Industrieware. Der junge Mitarbeiter gilt als aufstrebendes Talent mit ersten Erfolgen im Unternehmen.
Damit setzt Austrotherm auf eine Kombination aus Branchenerfahrung und Dynamik.
Hintergrund: Wachsende Produktpalette und komplexere Kundenstruktur
Austrotherm verweist auf eine deutliche Erweiterung des Produktportfolios, insbesondere im Bereich industrieller Spezialanwendungen. Parallel dazu habe sich die Kundenstruktur in Österreich stark diversifiziert. Mit der neuen Doppelspitze will das Unternehmen diesen Veränderungen Rechnung tragen und die Betreuung gezielter ausrichten.
„Unser Ziel ist es, noch näher am Kunden zu sein, seine Bedürfnisse besser zu verstehen und darauf konstruktiv zu antworten. Mit der Aufteilung des Vertriebs in Österreich schaffen wir eine tragfähige Basis für die Weiterentwicklung“, betont Heimo Pascher, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe.