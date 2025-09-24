Immobilienwirtschaft : Auslandsmärkte: Alles andere als Nesthocker
Helsinki liegt nicht gerade um die Ecke. Doch die Aktivitäten österreichischer Immobilienplayer reichen bis in die finnische Kapitale. So gab die 2006 gegründete CC Real mit Hauptsitz in Wien kürzlich bekannt, das Itis Shopping Centre umgestaltet zu haben. Mit einer Investition von rund 60 Millionen Euro wurde die Mall in Helsinki in eine moderne Destination verwandelt. Das erklärte Ziel lautete: Iits neu erfinden, nicht nur renovieren. Dabei standen die Bedürfnisse der lokalen Community im Mittelpunkt – genauso die Schaffung eines urbanen Lebensgefühls.
CC Real brachte dabei seine Expertise als Immobilien-Investment- und Asset-Management-Unternehmen in die Bereiche Vermietung, Betrieb, Marketing und nachhaltige Entwicklung ein. Ein Highlight der Umgestaltung bildet die neue Markthalle mit 4.000 m2, die Kulinarik, Kultur sowie Gemeinschaft mit nordischem Design vereint. „Diese Transformation war kein Selbstzweck“, sagt Harald Schaller, Senior Asset Manager bei CC Real, und ergänzt: „Wir erkannten, dass sich Itis verändern musste, um näher an den Alltag und die Erwartungen der Menschen heranzurücken. Genau das prägte jede Design- und Vermietungsentscheidung.“
Selbes Immobiliensegment, anderes Ausland, anderer Player: Die in Salzburg ansässige SES Spar European Shopping Centers unterzeichnete am 11. Juni 2025 den Kaufvertrag für den Retail Park Arkadia Domžale, nordöstlich der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Verkäufer ist der Generali Adriatic Value Fund I.
Die 2016 eröffnete Einzelhandelsimmobilie verfügt über 11.000 Quadratmeter Mietfläche. Das SES-Portfolio wächst mit dem Neuzugang auf 32 Standorte international, davon nun sechs großflächige Shopping-Destinationen in Slowenien. Über den Kaufpreis wird das Mäntelchen des Schweigens gehüllt.
Deutschland geht immer
Nochmals ein Sprung bezüglich Land, Player und auch Immobilienaktivität: Die Pocket House GmbH eröffnete im vergangenen März einen Bürostandort in Berlin. Das Expertenteam des vor sieben Jahren gegründeten Wiener PropTech bietet digitale Tools für Gebäude-/Quartiersmanagement. Mit einer zentralen Plattform ermöglicht es individuelle Lösungen für Projekte, von Verwaltung bis zu Mieterservices und Mobilitätsangeboten (siehe Interview mit Geschäftsführerin Simone Rongitsch).
Pocket House steckt quasi noch in den Kinderschuhen, aber heimische, etablierte Immobilienkonzerne sowie -dienstleister sind schon die längste Zeit im Ausland umtriebig, wo sie in verschiedene Märkte investieren. Zu den bekanntesten Konzernen gehören die CPI Europe – also die ehemalige Immofinanz –, CA Immo, UBM Development sowie Warimpex. Sie sind in der Entwicklung, Verwaltung und im Handel von Immobilien tätig und haben oft Tochtergesellschaften oder Beteiligungen jenseits der Grenze.
Flexible Büroflächen in Polen
So baut Cowork by Memos, ein Anbieter für flexible Büroflächen von Warimpex, seine Präsenz in Polen aus. Das Unternehmen betreibt bereits vier Standorte in dem osteuropäischen Land: Red Tower und Ogrodowa Office in Łódź sowie Mogilska 35 und Mogilska 43 in Krakau. Insgesamt stehen dort über 6.000 Quadratmeter Bürofläche. Die aktuelle Erweiterung umfasst 450 Quadratmeter im Ogrodowa Office, 650 Quadratmeter im Red Tower sowie 350 Quadratmeter im Mogilska 35. Mehr als fünfzig Unternehmen – darunter namhafte Unternehmen aus der Pharma-, IT-, Finanz- und Architekturbranche – nutzen derzeit diese Arbeitsumgebungen. „Flexible Büroflächen sind stark gefragt, von Freiberuflern bis hin zu großen Unternehmen“, sagt Andrzej Pudełko, Country Head of Coworking bei Cowork by Memos. Und weiter: „Unsere Serviced Offices bieten bezugsfertige, voll ausgestattete Arbeitsplätze, die den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht werden. Die hohe Auslastung zeigt, dass unser Modell funktioniert. Deshalb bauen wir weiter aus.“
Auch in die andere Richtung herrscht freilich Bewegung, sprich heimische Immobilienunternehmen trennen sich von Objekten im Ausland oder stellen ihren dortigen Aktivitäten ein. Die bereits erwähnte CPI Europe veräußerte vor Kurzem das Budapest Marriott Hotel in der ungarischen Hauptstadt. Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer offenen, internationalen Ausschreibung, aus der die BDPST Group und der Diorit Private Equity Fund unter der Leitung von Gránit Asset Management als Bestbieter hervorgingen. Der Transaktionswert, der den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, beträgt mehr als 115 Millionen Euro. Strategischer Hintergrund ist die Tatsache, dass die CPI Europe weiterhin den Verkauf von Immobilien mit niedrigeren Renditen verfolgt.
Unterm Strich geht es primär immer um die Renditen beziehungsweise um den Gewinn – auf österreichischem wie auf ausländischem Boden. Da angesichts der geopolitischen Lage die Wirtschaft unter Untersicherheit leidet, sind Immobilienaktivitäten da wie dort keine sichere Bank (mehr).
Berliner Luft schnuppern
Pocket House eröffnete kürzlich einen Standort in der deutschen Hauptstadt. Geschäftsführerin Simone Rongitsch erklärt das Warum.
Im vergangenen März eröffneten Sie einen zweiten Standort in Berlin. Was war die Motivation?
Der deutsche Markt war für uns ein logischer Schritt, da er zu Österreich punkto Qualität, Betrieb und Nutzung der Objekte ähnelt. Uns war es wichtig, dass unsere zukünftigen Kunden aus Deutschland betreut werden, damit sie dieselbe Qualität wie unsere österreichischen Kunden bekommen. Denn wir haben gelernt, dass eine enge Zusammenarbeit den größten Erfolg bei Standorten bringt. Wir werden weiterhin in Wien programmieren. Die Daten liegen in Deutschland und das Planungsteam verteilt sich zwischen Wien und Berlin, das durch Technologieaffinität überzeugt und eine dynamische Immobilienlandschaft aufweist. Besonders im Bereich Refurbished-Projekte eröffnen sich spannende Herausforderungen für unser Unternehmen.
Wie fällt Ihre erste Bilanz in Berlin nach drei Monaten aus?
Positiv! Wir wurden mit Neugier, Interesse und positiver Resonanz auf dem deutschen Markt empfangen. Natürlich erschweren derzeitige Herausforderungen das Abschließen von Projekten. Doch die Rückmeldungen zeigen, dass wir keinesfalls zu spät in den Markt eingetreten sind. Im Gegenteil, es gibt noch viel Potenzial, insbesondere in unseren Königsdisziplinen Office-Refurbishments und Mixed-Use-Quartieren, die nicht alle unsere Mitbewerber abdecken. Erste Projekte konnten wir bereits gewinnen und eine Vielzahl an Gesprächen führen, an die wir nun anknüpfen.
Wie unterscheiden sich die Anfordernisse Ihrer deutschen Kunden von jenen in Österreich?
In Österreich ist der Markt viel klarer und überschaubarer strukturiert. Es gibt konkrete Planungsvorgaben durch Städte und Kommunen, die Qualität im Wohnungsbau oder Service- und Sharing Angebot in allen Assetklassen betreffend. Und auch die Entwickler etwa im Bürobau tendieren eher dazu, ein voll ausgestattetes Gesamtkonzept zu liefern, was zum Beispiel Mieter-App oder Paketboxen betrifft.
Hier sind in Deutschland noch in einer Findungsphase, wie weit digitale Infrastruktur eine Entwicklungsbedingung sein kann. Insbesondere in Berlin ist der Markt dynamischer, internationaler und die Herausforderungen bei Büroleerstand und Wohnraumknappheit sind hoch. Gerade im Büro wird mehr auf die individuellen Bedürfnisse eines potenziellen Mieters geschaut und diese werden in die Entscheidungen miteinbezogen. Die Wohnungswirtschaft weiß hingegen sehr klar, welche Anforderungen sie an digitale Infrastrukturen hat. Hier liegt die Dringlichkeit darin, den Wohnraum zu schaffen. So nah die beiden Länder sprachlich liegen, so fern können die Planungskulturen sein.
Erwägen Sie eine weitere Expansion, beispielsweise in die Schweiz?
2025 sind keine weiteren Standorteröffnungen geplant. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Ausbau unseres Markteintritts in Deutschland. Dank der Mehrsprachigkeit unserer App und bestehender Schnittstellen zu führenden internationalen Hardwareanbietern sind jedoch bereits erste Projekte in Polen und Tschechien für das vierte Quartal 2025 bzw. das erste Quartal 2026 geplant. Die Schweiz befindet sich generell auf unserem Vertriebsradar. Erste Gespräche werden bereits geführt. Dennoch gilt: Einen Markt muss man zunächst verstehen – vor allem die jeweilige Planungs- und Baukultur.