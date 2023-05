Nach Angaben der Asfinag ist es das erste Mal in Europa, dass Windkraftanlagen auf Brückenpfeilern installiert werden, daher erhoffe man sich von dem Pilotprojekt "wesentliche Erkenntnisse" darüber, "inwieweit wir diese Kleinstwindkraftanlagen auf unseren Brücken in ganz Österreich einsetzen können", so Siegele. Das Windkraftprojekt ist eine Kooperation der Asfinag mit dem Berliner Start-up-Unternehmen MOWEA, die Druckgussteile wurden von der Firma Dynacast hergestellt. "Wir sehen großes Potenzial, weitere Infrastruktur für unsere Windturbinen in Österreich zu erschließen", sagte MOWEA-Geschäftsführer Till Naumann.



In einer Höhe von 140 Metern über dem Boden wurden die Mikrowindturbinen von Industriekletterern installiert. Benötigt die Mautstelle Patsch mehr Energie als die Anlage produziert, wird Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen. Überschüssige Energie wird hingegen ins Netz zurückgespeist.



Vorteilhaft sei, so der Autobahnbetreiber, dass keine zusätzliche Infrastruktur oder gar Bodenversiegelung notwendig sei, die Energieleitungen seien entlang der Autobahn bereits vorhanden. Durch die Windkraft könne rund um die Uhr Strom erzeugt werden. Ein Umweltbüro soll das Projekt zwei Jahre lang begleiten.