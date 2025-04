Die Alpine-Insolvenz führte in den Jahren danach zu einer verstärkten Sensibilisierung im Umgang mit Großinsolvenzen in der Baubranche. Auftraggeber achten seither verstärkt auf die Bonität ihrer Vertragspartner, auch Sicherungsinstrumente wie Haftungsübernahmen, Treuhandmodelle oder Zahlungsgarantien haben an Bedeutung gewonnen.

Trotzdem zeigte zuletzt die Insolvenz der Signa-Gruppe, dass die Risiken in der Bau- und Immobilienwirtschaft auch zwölf Jahre nach der Alpine-Pleite keineswegs gebannt sind. Hohe Fremdfinanzierungen, steigende Baukosten und volatile Märkte stellen Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen.