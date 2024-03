Der Kauf mehrerer Büroimmobilien und eines Hotels am Wienerberg in Wien mit 147.000 m2 bringe dem Unternehmen jährliche Mieteinnahmen von 21 Millionen Euro, teilte die S Immo mit. In Tschechien erwarb das Unternehmen drei Bürogebäude und ein Hotel - diese Immobilien sollen 8,4 Millionen Euro an Mieteinnahmen bringen.

.Weiters erwarb die S Immo in Tschechien sieben Büro- und drei Gewerbeobjekte sowie ein Grundstück. Die vermietbare Fläche von insgesamt 138.000 Quadratmetern soll Mieteinnahmen von rund 29 Millionen Euro bringen.



Die Neustrukturierung des Immobilienportfolios habe zu deutlich höheren Mieteinnahmen geführt. "Es ist uns gelungen, die Mieterlöse deutlich um mehr als 30 Prozent zu steigern und das EBITDA auf ein Rekordniveau zu heben", so Radka Doehring, Vorstand der S Immo AG.

Die Gesamterlöse konnten von 260,5 Millionen auf 336,5 Millionen Euro und das EBITDA von 106,1 auf EUR 142,6 Millionen gesteigert werden.