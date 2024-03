Die EIB-Finanzierung wird für die weitere Produktentwicklung und den Ausbau der Produktion verwendet, die einen Automatisierungsgrad von bis zu 86 Prozent erreicht. Dadurch kann Gropyus die Bauzeit fast halbieren. Das Bauen wird damit nicht nur planbarer, sondern für die Kunden auch deutlich kostengünstiger.

Der EIB-Kredit wird als eigenkapitalähnliches Venture Debt auf Basis einer Garantie aus dem europäischen InvestEU-Programm vergeben, das dem EU-Ziel der Dekarbonisierung auch im Gebäudebereich dient. Die Venture Debt-Darlehen der EIB sind auf schnell wachsende innovative Unternehmen zugeschnitten. Sie ergänzen Finanzierungen und sind günstiger als Eigenkapital.

Nicola Beer, die für Finanzierungen in Deutschland zuständige EIB-Vizepräsidentin, sagte: Damit der grüne Wandel auch im Wohnungssektor vorankommt, brauchen wir Unternehmen wie Gropyus, die auf nachwachsende Rohstoffe setzen und gleichzeitig effizientes Bauen in Deutschland und Österreich voranbringen. Günstiger, klimafreundlicher Wohnraum wird in Europa dringend benötigt, deshalb sind wir bei der EIB stolz darauf, die Automatisierung in der modularen Wohnungsproduktion zu fördern.“

Gropyus hat im baden-württembergischen Richen in einer ehemaligen Leimbinderfabrik eine erste Produk`onslinie aufgebaut. Derzeit wird die Produk`onslinie erheblich erweitert, so dass das Werk zu einer hochautomatisierten und voll digital integrierten Produktionsstätte wird. Mit der neuen Produk`onslinie ist das Unternehmen in der Lage, ein Wandelement in 17 Minuten und ein Deckenelement in 16 Minuten zu produzieren.