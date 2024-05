Bei einer Schwerpunktkontrolle auf einer Großbaustelle am Mittwoch in Innsbruck sind von der Polizei und der Finanzpolizei mehr als 100 Personen und in Summe 22 Betriebe überprüft worden. Bei fünf ausländischen Subunternehmen wurden 30 Übertretungen nach dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz festgestellt, die Finanzpolizei wird Strafen in Höhe von 40.000 Euro beantragen. Fünf Übertretungen gab es im Bereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, informierte die Polizei.

Die fünf betroffenen Arbeiter wurden der Polizei übergeben, es bestehe der Verdacht auf unrechtmäßigen Aufenthalt, hieß es. Weitere Erhebungen würden folgen.