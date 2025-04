KI wird nicht benötigt, um die Statik von Brücken zu berechnen (dafür gibt es Formeln und Funktionen); KI ist auch nicht erforderlich, um Fakten zu recherchieren: das können simple Suchmaschinen ressourceneffizienter. Was die aktuellen KI-Modelle aber sehr gut können, ist das Erkennen von Mustern, und das nicht nur in Datensätzen sondern auch in Texten, Bildern und Videos. Sie können Muster nicht nur besser erkennen, sie können auch um Potenzen mehr Daten innerhalb kürzester Zeit analysieren und das 7x24 ohne Pause. Das kann z.B. in der Mängelerkennung genutzt werden. Projekte wie „Prelude“ von der Fachhochschule Burgendland nutzen etwa KI für eine automatisierte Evaluierung von Bestandsgebäuden und für die Ableitung von möglichen Sanierungsmaßnahmen. Andere erproben aktuell, ob KI auch für das frühzeitige Erkennen von Problemen in Bauprojekten eingesetzt werden kann.

Anders als in komplett digitalisierbaren Branchen wie dem Bank- oder Versicherungswesen wird in der Baubranche immer ein großer physischer Anteil in der Wertschöpfung bestehen bleiben. Insofern wird hier die Kopplung der KI-Modelle an verschiedene Roboter eine wesentliche Rolle spielen. Seit den ersten Prototypen von Boston Dynamics hat sich auch dieser Bereich rasant weiterentwickelt, wenn auch etwas weniger im Rampenlicht als KI. Und die Preise für derartige Roboter entwickeln sich langsam schon in akzeptable Größen, die einen operativen Einsatz rentabel machen.

Wer diesen Punkt verstanden hat, kann sich überlegen, wo in der eigenen Wertkette Mustererkennung einen signifikanten Vorteil bringen kann. Gelingt dies, dann kann KI für Firmen zum echten Game Changer und Wettbewerbsvorteil werden.