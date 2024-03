In seiner neuen Funktion als Werksleiter in Niederösterreich ist der gebürtige Wiener Kristijan Radaj für die sichere, qualitätsgerechte und effiziente Produktion sowie für die Führung und Entwicklung seines 26-köpfigen Teams verantwortlich.

Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Planung und Umsetzung von Investitionsprojekten - insbesondere im Hinblick auf den weiteren Ausbau der energieeffizienten Produktion am Standort, die ein fixer Bestandteil des Nachhaltigkeitsprogramms von Wienerberger ist.

Bei Wienerberger konzentrierte sich Radaj zuletzt auf die Team- und Prozessentwicklung. Basierend auf der LEAN Methode optimierte er kontinuierlich das bestehende Qualitäts- und Produktivitätsmanagement. Darüber hinaus war er an der erfolgreichen Implementierung eines Lehrlingsprogramms am Standort Hennersdorf beteiligt.