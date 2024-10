Bereits seit dem 1. Juli 2024 ist Matthias Benz als Mitglied der Konzerngeschäftsführung aktiv. In dieser Zeit konnte er sich intensiv auf seine neue Rolle vorbereiten und die strategischen Weichenstellungen für die Zukunft des global agierenden Zeppelin Konzerns kennenlernen. Benz zeigt sich begeistert von seinen bisherigen Erfahrungen: „Die vergangenen drei Monate waren für mich sehr informativ, ereignisreich und bereichernd. Ich hatte die Gelegenheit, zahlreiche nationale und internationale Zeppelin Standorte zu besuchen und dabei nicht nur ein Gespür für den Markt und das vielfältige Unternehmensportfolio zu entwickeln, sondern vor allem das Rückgrat dieses erfolgreichen Unternehmens kennenzulernen: unsere engagierten und kompetenten Mitarbeitenden. Der offene und sehr wertschätzende Austausch sowie die innovativen Impulse unserer Zeppeliner haben mich dabei tief beeindruckt.“



Peter Gerstmann, der das Unternehmen über viele Jahre geprägt hat, wird Benz und dem Aufsichtsrat bis Jahresende beratend zur Seite stehen. In seinem Abschied betont er: „Es war mir eine große Freude und Ehre, über 24 Jahre ein Teil dieses großartigen Unternehmens zu sein. Mit viel Herzblut, Engagement und Leidenschaft habe ich Zeppelin fast 15 Jahre in meiner Verantwortung als Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung mitgestaltet und bin sehr stolz auf das, was wir in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben.“ Gerstmann ist überzeugt, dass Matthias Benz die Erfolgsgeschichte des Konzerns fortsetzen wird: „Es ist und bleibt auch weiterhin eine herausfordernde und hochinteressante Aufgabe, ein traditionsreiches Stiftungsunternehmen wie Zeppelin durch diese bewegte Zeit zu führen. Ich bin mir sicher, dass wir mit Matthias Benz einen erfahrenen und hochkompetenten Manager gefunden haben, der diese Erfolgsgeschichte fortschreiben wird.“