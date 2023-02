SOLID: Für die Porr waren die vergangenen Jahre alles andere als langweilig - zuerst die Verluste in Polen und Norwegen 2019, dann die Corona-Krise, der Streit am Brenner Basistunnel, die Einigung mit der BWB über ein doch sehr hohes Bußgeld in der Baukartellaffäre von 2017 – wie geht es Ihnen jetzt?



Karl-Heinz Strauss: Wir wollten ja schon 2020 durchstarten, dann ist Corona gekommen, aber wir waren schon 2021 gut aufgestellt. Wir haben vorsichtig, sehr konzentriert und sehr nachhaltig an der Auswahl der richtigen Aufträge gearbeitet. Da sieht man jetzt die ersten Erfolge. Das heißt, wir haben seit Q3 2021 deutlich bessere Zahlen, auch operativ. Man sieht, dass der Konsolidierungs- und Transformationsprozess abgeschlossen ist, wir Fahrt aufgenommen haben und genau am richtigen Weg sind. Wir sind in allen Märkten sehr, sehr gut ausgelastet. Das wird für 2021 5,3 bis 5,5 Milliarden Euro Leistung und eine Marge von 1,3 bis 1,5 Prozent Plus mit hohem Auftragsbestand ergeben.



Karl-Heinz Strauss ist die Nr. 1 in unserem großen Ranking "Die 250 wichtigsten Persönlichkeiten aus Österreichs Bau- und Immobilienwirtschaft"- HIER geht's zum gesamten Ranking!

Wenn Sie von gut gelungenem Auftragsmanagement sprechen – was heißt das in der Konsequenz? Was nehmen Sie dann an oder was haben sie angenommen, was nicht mehr und warum und wo nicht mehr?



Strauss: Wir haben uns zuerst einmal auf die Aufträge konzentriert, für die wir selbst die Mannschaften haben, bei denen wir möglichst viel eigene Leistung verwenden können. Zweitens haben wir die Margen in der Kalkulation angepasst. Ausschreibungen, die unseren Anforderungen nicht entsprechen, machen wir eben nicht. Dann haben wir geschaut: wo können wir bei bekannten Kunden und nicht nur für neue Kunden arbeiten? Und das haben wir sehr, sehr konsequent durch alle unsere Märkte durchgezogen.



Das ist natürlich mit einem vollen Auftragsbuch auch etwas leichter?



Strauss: Natürlich. Aber es geht um Konsequenz und um das Ausspielen unserer Stärken als General- bzw. Totalunternehmer und damit möglichst hohe Wertschöpfung aus dem Konzern heraus.