Tatsache ist: in den letzten Jahren der Nullzinspolitik der Zentral- und Nationalbanken haben sich dermaßen viele Geldflüsse mangels sonstiger Rendite ins berühmt-berüchtigte Betongold verschoben, dass die Baukonjunktur die obere Grenze des Brummens erreicht hat und man einfach gar nicht mehr alle Aufträge so annehmen und erledigen kann, wie es sich Bauherrn gleich welcher Größe wünschen: jetzt, sofort, hochqualitativ und günstig.



Tatsächlich entstandene Lieferschwierigkeiten lösten – so relativ klein sie am Anfang waren – den sogenannten Whiplash-Effekt aus und wurden zu gewaltigen Schnalzern. Das wiederum erwischte einige real auf dem falschen Fuß und lockte zudem eine veritable Zahl an Trittbrettfahrern an, die von der ungemütlichen Situation profitieren wollten. Dazu kommen die, die ihre eigene Unterkapazität gerne auf jemand anders abschieben nach dem Motto: Ich würde ihnen das ja bauen, aber ich bekomme das Material nicht.



Also schossen und schießen die Preise in die Höhe – und nicht einmal bei Zahlung dieser hohen Preise ist Verfügbarkeit gewährleistet.



Schon ab März 2022 hieß es daher etwa bei der einen oder anderen gemeinnützigen Bauträgerin: wir können die Preise nicht zahlen und daher die Projekte nicht machen. Ein bisschen war das natürlich auch ein Wink Richtung Bundesländer, die ja für die Baukostenobergrenzen zuständig sind – und der Wink zeitigt bereits Erfolg, denn Schaffung von Wohnraum steht in der politischen Agenda naturgemäß ganz oben.



Wo so wild spekuliert wird, sind die Unkenrufe natürlich nicht weit.



Deutschland: „zwischen null und minus zwei Prozent“

Zumindest in Deutschland mehren sich die Stimmen, dass der Bauboom seinem Ende entgegenstrebt und es werden bereits unerfreuliche Szenarien an die Wand gemalt.



So erwarte man für die realen Umsätze nur noch "eine Entwicklung zwischen null und minus zwei Prozent", sagte Chef des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB) Peter Hübner und bezeichnete die Lage als paradox. "Wir wollen bauen, wir sollen bauen, aber wir können oft nicht bauen.“



Zum Jahreswechsel seien alle Ampeln für den Bau noch auf grün gestanden, betonte Hübner. Man habe damals nominal für dieses Jahr noch ein Wachstum von 5,5 Prozent angepeilt. Nach Abzug steigender Baupreise wäre dies real ein Plus von 1,5 Prozent gewesen. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hätte die Lage aber völlig verändert. Neun von zehn befragten Betrieben würden direkte oder indirekte Auswirkungen des Krieges auf ihr Unternehmen beklagen.



Und auch der Branchenberater und Entwickler eines Börsenbeobachtungstools für die Baubranche Sebastian Theopold von Munich Strategy sieht ein „anhaltendes und deutliches Abwärtsgefälle hinsichtlich der Baukonjunktur über alle Kontinente und über alle Bausegmente hinweg“ sowie „eine Spanne der Unsicherheit, wie wir sie zuvor noch nie hatten“.



Das Problem, sagen Theopold und mit ihm auch das ifo, seien dabei nicht die nach wie vor vollen Auftragsbücher, sondern die Erwartungen. Diese würden derzeit massiv ins Negative drehen.