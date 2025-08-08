In Zusammenarbeit mit dem Ziviltechnikerbüro RWT+ und dem Prüfinstitut OFI wurde ein neues Verfahren entwickelt, das alle auftretenden Kräfte in der Praxis simuliert. Das Ergebnis: Die Baumit Duplex-Technologie übererfüllt die relevanten Normen. Der Nachweis bestätigt eine maximale Überbrückung von 90 mm bei Gebäudehöhen bis 25 m – ein Sicherheitsvorsprung für Planer*innen und Ausführende. „Das Aufdoppeln hat großes Potenzial und ist oft die nachhaltigste und wirtschaftlichste Lösung, um ein bestehendes WDVS wieder zukunftsfit zu machen – mit unserem Standsicherheitsnachweis ist es jetzt auch die sicherste Lösung“, betont Hanke.

Vor jeder Aufdopplung wird das bestehende WDVS umfassend geprüft – unter anderem durch die sogenannte Abreißprobe. Dabei wird ein Textilglasgitter in Kleber eingebettet und nach einer definierten Standzeit abgezogen. Hält der Kleber, kann mit der Baumit Duplex-Technologie aufgedoppelt werden. Ist das bestehende Dämmsystem, bzw. der Fassadenputz stark geschädigt, müssen andere Maßnahmen wie das sogenannte Strippen der Deckschicht gesetzt werden. Das neue WDVS wird vollflächig auf den bestehenden, nachgedübelten Dämmstoff verklebt. Ein vollständiger Rückbau ist nur in seltenen Fällen notwendig.

