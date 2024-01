Ein optisches Highlight stellen die raumhohen WC-Trennwände der Firma SANBOX dar. Dabei handelt es sich um ein spezielles Produkt aus Kompaktplatten, das im Bereich der Sanitärbereiche verbaut wurde. Ein weiterer Eyecatcher ist das Empfangsfoyer im Erdgeschoß des Bürogebäudes. Hier wurden die abgehängten Decken nicht nur in einer Höhe von acht Metern montiert, sondern auch historische Fliegerteile in die eingebaute Stahlkonstruktion integriert.

Im Erdgeschoß der Produktionsräume wurden 550 Quadratmeter Metalllangfeld Kassettendecken der Firma MCI in einer Höhe von fünfeinhalb Metern hergestellt. Erschwerend bei der Leistungserbringung war die Höhe der Deckenabhängung von ca. drei Metern. So mussten die gesamten Montagearbeiten der Decken mit den Scherenbühnen durchgeführt werden. Zudem wurde dort ein Knauf Cubo realisiert, in dem ein Meisterbüro untergebracht wurde. Mit dem Raum- in -Raum System können ohne flankierende Bauteile freistehende Raumzellen in Trockenbauweise realisiert werden.