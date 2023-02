Inhaber Christian Schilowksy sieht in dieser modernen Niederlassung einen weiteren Meilenstein in das 21. Jahrhundert des Baustoffhandels. „Wir werden unseren Kunden künftig ein noch stärkerer Partner sein. Das Geschäftsmodell von Schilwosky ist simpel: Schnell, unkompliziert und bequem für die Kunden. Die Digitalsierung ist ein ,Game Changer´ in unserer Branche – Hier gilt, wer sich nicht weiterentwickelt, läuft Gefahr auszusterben“, so Christian Schilowsky.