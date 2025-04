Vorzeigeprojekte der Bauwirtschaft 2024 : Energieeffiziente Verdunstungskühlung für das Museum der bayerischen Geschichte

Lesezeit: ca. 4 Minuten

Zu gleichen Teilen ehrfurchtgebietend und amüsant begrüßt der bayerische Löwe im XXL-Format die Museumsbesucher im Foyer des Hauses der bayerischen Geschichte: Museum in Regensburg. Mit dem obligatorischen Maßkrug in der Pranke erkennt der Besucher: So einen Löwen kenne ich doch vom Oktoberfest.