Zur Bewältigung dieser technischen Herausforderungen entschied sich MCC CERI für Anwendungen des Softwareexperten Bentley. Lösungen des Unternehmens kamen für den Live-Datenaustausch und die präzise Modellierung sowie die Implementierung verbesserter Sicherheitsstandards zur Anwendung – alles entscheidend, um die ehrgeizigen Ziele des Projekts innerhalb des engen Zeitrahmens erreichen zu können.

„Für das weltweit erste technische Pilotprojekt für Wasserstoffmetallurgie setzten wir Bentley-Technologie in den verschiedenen Phasen des Entwurfs, des Baus, des Betriebs und der Wartung ein“, wie Zhilong Zhao, Chief Expert bei MCC CERI, erklärt. Die Technologie helfe durch die Schaffung digitaler Zwillinge für Eisen- und Stahlunternehmen dabei, die Grundlage für den digitalen Wandel und die Modernisierung der Eisen- und Stahlindustrie zu schaffen.

Das Team setzte ProjectWise für den Aufbau einer offenen, vernetzten Datenumgebung ein, die Echtzeit-Updates und eine optimierte Zusammenarbeit zwischen den 29 Entwurfsdisziplinen ermöglichte. Dieser digitale Ansatz sorgte für weniger Unstimmigkeiten bei den Informationen und beschleunigte den Entwurfsprozess. Für die strukturellen Herausforderungen beim Entwurf des 120 Meter hohen Schachtofens, der extremen Temperaturen und hohen Belastungen standhalten muss, setzte das Team auf ProStructures, ProConcrete und STAAD.Pro.