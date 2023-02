Die Analysten der Deutschen Bank haben das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag im Rahmen einer Sektorstudie von 35,0 auf 45,0 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde die Anlageempfehlung "Buy" von Analyst Matthias Pfeifenberger bestätigt.



Am Freitagvormittag notierten die Aktien der Strabag an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 37,90 Euro.