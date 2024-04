"Als Taktgeber unserer Branche arbeiten wir laufend daran, die Potenziale der Digitalisierung voll auszuschöpfen. Mit dieser Investition, die zu den bedeutendsten Industrieinvestitionen in Ungarn zählt, setzen wir diesen Weg fort. Das CO 2 -neutrale Werk wird eine der modernsten Produktionsstätten für Betondachsteine und Zubehör wie First-, Grat- und Lüftungsziegel in Europa sein - ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und die industrielle Entwicklung der Region. Dank unserer Innovationskraft haben wir bereits zahlreiche Industrie 4.0-Lösungen wie dieses neue Werk in Hejőpapi geschaffen, die nachhaltiges Bauen ermöglichen und unseren Kunden, Mitarbeitern, Aktionären und zukünftigen Generationen zugutekommen", sagt CEO-Heimo Scheuch.