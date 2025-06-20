Wassertechnik : Strabag kauft EVN-Umwelttochter um 100 Millionen Euro
Der niederösterreichische Versorger EVN hat das internationale Projektgeschäft, die deutsche Umwelttechnik-Tochter Wassertechnik GmbH (WTE), an den Baukonzern Strabag verkauft, teilten der Versorger und der Baukonzern mit. Der Aufsichtsrat der Strabag SE stimmte der geplanten Übernahme bereits zu, die insbesondere noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung steht.
Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile der WTE liegt bei 100 Millionen Euro, zudem erfolgt eine Übernahme von Gesellschafterdarlehen. Das Closing wird in den nächsten sechs Monaten erwartet.
Ganzheitliches Wassermanagement
Die Übernahme steht im Einklang mit den Zielen der Strategie 2030 und erweitert das bestehende Geschäft von Strabag im Bereich der Wassertechnik um das ganzheitliche Wassermanagement. Das kombinierte Portfolio in diesem Geschäftsfeld wird bei rund 400 Millionen Euro Jahresleistung liegen.
Im bisherigen Jahresverlauf konnte man bereits Erfolge im Bereich Wassertechnik verzeichnen: In Kroatien wurde das Unternehmen mit dem Bau einer Wasseraufbereitungsanlage für die Trinkwasserversorgung der Stadt Split beauftragt.
Außerdem ist Strabag bevorzugter Bieter für das Haweswater Aqueduct Resilience Programme (HARP) in Großbritannien. Dabei handelt es sich um ein Konzessionsprojekt zur Modernisierung eines 110 Kilometer langen Wasserleitungssystems einschließlich der dazugehörigen Tunnelabschnitte.