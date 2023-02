Die moderaten Absatzzuwächse kamen im Wesentlichen vom Neubau und hier insbesondere vom Geschoßwohnbau. Der Sanierungsmarkt entwickelte sich indessen nur seitwärts, weil in privaten Haushalten von der Umschichtung üblicher Konsumausgaben (etwa für Reisen oder Freizeiteinrichtungen) in Eigenheiminvestitionen zwar der DIY-Bereich profitierte, nicht jedoch Güter oder Baudienstleistungen, für deren Anschaffung eine größere Investition notwendig gewesen wäre, also beispielsweise Dachsanierungen, die in der Regel ohne große Konsequenzen leicht aufgeschoben werden können. Zuwächse gab es zudem nachfrageseitig nur bei Beton-Dachstein und Metall, nicht jedoch bei Ton-Dachziegeln und Faserzement. Bei den letzteren war das Erlöswachstum ausschließlich preisgetrieben.

Auch der mittelfristige Ausblick ist erfreulich. Sowohl im laufenden wie auch im kommenden Jahr erwartet branchenradar.com Marktanalyse eine Umsatzsteigerung von rund fünf Prozent gegenüber Vorjahr. (PM)