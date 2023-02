2022 wird die IBA_Wien (Internationale Bauausstellung) über einen Zeitraum von rund fünf Monaten die spannendsten Projekte zum sozialen Wohnen der Zukunft in unserer Stadt präsentieren. Dabei darf auch die nächste Entwicklungsetappe in aspern Seestadt das Quartier ‚Am Seebogen‘, als eines der Vorzeigeprojekte der IBA_Wien, nicht fehlen.

„Deshalb wird die IBA_Wien 2022 über einen Standort in der Seestadt verfügen. Zumal das IBA-Motto im Quartier ,Am Seebogen‘ - nämlich die innovative und besonders enge Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten - aktueller denn je ist. Rund 780 geförderte Wohnungen, darunter auch 73 neue Gemeindewohnungen entstehen dort insgesamt. Viele Wienerinnen und Wiener werden also im neuen Stadtteil ein modernes und leistbares Zuhause finden“, freut sich Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.