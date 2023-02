Gebäude – Bauten – Immobilien stehen für Stabilität, Adjektive wie massiv, unveränderlich, statisch –unbeweglich – bewegungslos drängen sich auf. Eine Schnittstelle zu Tanz ist nicht zu erkennen. Geht man aber einen Schritt zurück in die Entwicklung einer Immobilie, in die Herstellung, den Bau aus – ist plötzlich alles ständig in Bewegung.