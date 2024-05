Im Allgemeinen stehen zwei Verfahren zur Verfügung, um die in der Unternehmenskette in Rechnung gestellte Vorsteuer wieder in Abzug zu bringen: das isolierte Vorsteuererstattungsverfahren und das Veranlagungsverfahren.



Tätigt ein Unternehmer in einem Land steuerpflichtige Umsätze und entsteht somit eine Registrierungspflicht, so können die Vorsteuern im Regelfall im Wege des regulären Veranlagungsverfahren (periodische Abgabe von Umsatzsteuermeldungen) geltend gemacht werden. Innergemeinschaftliche Erwerbe, eingangsseitige Reverse Charge Umsätze oder echt steuerbefreite Lieferungen können weitere Registrierungstatbestände darstellen. Voraussetzung für die Beantragung von Vorsteuern im Rahmen des Veranlagungsverfahren ist, dass der Registrierungsgrund im entsprechenden Kalenderjahr der Geltendmachung noch besteht. Besteht kein Registrierungsgrund (mehr), ist das Vorsteuererstattungsverfahren anzuwenden.