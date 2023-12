Die steuerliche Würdigung einer grenzüberschreitenden Tätigkeit sollte bereits in der Angebotsphase beginnen. Doch es ist nicht damit getan, dass Sie um die Konsequenzen Ihres Tuns wissen. Sie sollten daraus auch die richtigen Folgen für den abzuschließenden Vertrag ziehen. Negative steuerliche Folgen und jahrelange Streitigkeiten mit Behörden oder dem Vertragspartner können dadurch vermieden werden. Eine ungeplante und ungerechtfertigte indische Quellensteuer in Höhe von 20% des Auftragsvolumens, deren Rückerstattung Jahre dauern und hohe Aufwendungen für externe Berater verschlingen kann, kann zu einem finanziellen Fiasko werden.



Die Beratungspraxis zeigt, dass steuerliche Aspekte in Verträgen vielfach kaum bis gar nicht berücksichtigt werden. In Verträgen wird zu Steuern bisweilen gar nichts geregelt, vorhandene Steuerklauseln sind regelmäßig missverständlich bzw falsch formuliert. Nicht sämtliche ausländischen Steuern können immer vermieden bzw in Österreich verwertet und so zum Kostenfaktor werden. Darüber hinaus kann die steuerliche Abwicklung teuer zu Buche schlagen. Haben Sie derartige Kosten nicht bereits im Angebot berücksichtigt, leidet Ihre Projektmarge darunter.