Was nun in der Theorie auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen mag, wird vermutlich in der Praxis auf einige Probleme stoßen. Offensichtlich ist, dass eine Wiederherstellung in natura für den Auftraggeber meist unmöglich, zumindest aber untunlich sein wird. So wird es bereits bei einem der ersten Schritte eines Bauvorhabens – dem Aushub der Baugrube –unmöglich – jedenfalls aber untunlich – sein, diese Arbeitsleistung wieder in natura an den Auftragnehmer zurückzustellen. Stellt man sodann auf den Nutzen / Vorteil des Auftraggebers ab, stellt sich die Frage, wie dieser etwa an einem halbfertigen Bauwerk festgemacht werden kann und insbesondere in welcher Höhe er zu bemessen ist. In beiden Fällen wird man wohl einerseits den Fertigstellungsgrad des Bauwerks, andererseits aber auch das weitere Vorgehen des Auftraggebers (im Sinne einer finalen Ausführung des Projektes) berücksichtigen müssen.



Neben dem oben skizzierten Umstand einer gänzlichen Vertragsaufhebung (oder, sofern möglich, Vertragsanpassung) infolge eines Geschäftsgrundlagenproblems, kann die Preissteigerung insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Leistungsänderungsrecht des Auftraggebers zu Problemen führen.



Grundsätzlich ist der Auftragnehmer verpflichtet, vom Auftraggeber einseitig angeordnete Leistungsänderungen auszuführen, wenn diese zur Erreichung des Leistungsziels erforderlich und dem Auftragnehmer die Ausführung auch zumutbar sind. Das Leistungsänderungsrecht des Auftraggebers ist demnach in zweierlei Hinsicht beschränkt. Führt der Auftragnehmer eine im Rahmen des Leistungsänderungsrechts angeordnete Leistung aus, so hat er seinen daraus resultierenden Mehrkostenanspruch auf Preisbasis des Vertrages zu ermitteln. Fraglich ist, ob eine aufgrund von zwischenzeitig eingetretener Preissteigerungen "schlechte" Preisbasis zur Folge hat, dass eine auf Preisbasis des Vertrags durchzuführende Leistungsänderung dem Auftragnehmer unzumutbar ist. Aus unserer Sicht ist eine Unzumutbarkeit jedenfalls dann anzunehmen, wenn die Ausführung der geänderten Leistung infolge der Preissteigerung für den Auftragnehmer derart unwirtschaftlich ist (wenn beispielsweise die tatsächlichen Kosten nicht annähernd gedeckt sind), dass die weitere Projektumsetzung gefährdet wird oder die Ausführung einer Leistungsänderung (angesichts ihres Umfangs) gar den wirtschaftlichen Ruin des Auftragnehmers zur Folge hätte. Bei der Frage, ob ein bloßes "Minusgeschäft" eine Unzumutbarkeit begründen kann, ist unseres Erachtens auf das Verhältnis zwischen der Auftragssumme, dem Umfang der geänderten Leistung und der Größe des Unternehmens abzustellen.



Ein weiteres Beispiel für eine solche Unzumutbarkeit wäre, dass sich der Auftragnehmer für die geänderte Leistung eines Subunternehmers bedienen muss und die eingeholten Angebote nicht von jenem Mehrkostenanspruch gedeckt wären, welcher sich anhand der Ermittlung auf Preisbasis des Vertrags ergibt.



Im Ergebnis kommt es bei der Frage der Zumutbarkeit nach der Rechtsprechung jedoch – wie so oft – auf den Einzelfall an. Die derzeitige Marktsituation wird aber unserer Ansicht nach zu deutlich mehr Fällen führen, in denen auch die mit derartigen Fragen befassten Gerichte im Ergebnis eine Unzumutbarkeit annehmen werden müssen. Die oben skizzierten Grundsätze der Rechtsprechung zur Vertragsaufhebung aufgrund eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage z.B. in jenen Fällen, in denen dem Auftragnehmer auf „wirtschaftlich sinnlose und unvernünftige Weise“ Eigenmittel entzogen werden, können hier als Richtschnur dienen.