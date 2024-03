Während sich viele Erwerber über die optimale Unternehmensstruktur Gedanken machen, wird eine Due Diligence oftmals eingespart. Eine Due Diligence hilft, die finanzielle und rechtliche Gesundheit des Zielunternehmens zu bewerten. „Due Diligence“ bedeutet „gebotene Sorgfalt“ und kommt ursprünglich aus dem US-amerikanischen Kapitalmarkt- bzw Anlegerschutzrecht. Eine Obliegenheit zur Durchführung lässt sich aus dem österreichischen Recht nicht ableiten, die Durchführung ist aber jedenfalls empfehlenswert, um nicht die sprichwörtliche „Katze im Sack“ zu kaufen.



Dem Verkäufer dienen die Ergebnisse der „Vendor Due Diligence“ als Gelegenheit mögliche Problemfelder zu beseitigen und „überraschungsfrei“ in den Verkaufsprozess zu gehen. Der Käufer wird im Zuge der „Buy-Side“ bzw „Purchaser Due Diligence“ entdeckte Risiken bei der Kaufpreisverhandlung bzw Vertragsgestaltung (zB Gewährleistungsklauseln) berücksichtigen. Schwerwiegende Risiken können zudem zu einem gänzlichen Abbruch der Transaktion führen („Deal Breaker“). Durchaus üblich sind die Legal und die Financial Due Diligence. Daneben kann eine Due Diligence – je nach Unternehmen und Zielsetzung – in vielen weiteren Bereichen, etwa Environmental, Human Ressources, IT, Technical etc durchgeführt werden.



Die Tax Due Diligence soll einen Überblick über den Veranlagungsstatus und mögliche steuerliche Risiken verschaffen. Im Veranlagungsstatus wird erhoben, bis zu welchem Zeitpunkt das Unternehmen Steuererklärungen eingereicht hat, welche Bescheide bereits ergangen sind und ob Betriebsprüfungen stattgefunden haben. Betriebsprüfungsfeststellungen sind dabei eine besonders bedeutende Informationsquelle. Aus diesen lassen sich rasch steuerliche Risikofelder der Vergangenheit und deren aktueller Umgang damit ableiten. Die wesentlichen Prüfungsfelder einer Tax Due Diligence hängen ua vom Geschäftsmodell, der Gesellschaftsstruktur und der Historie des Unternehmens ab. Wesentliche steuerliche Prüfungsfelder können etwa die Umsatzsteuer, Quellensteuern (zB Gewinnausschüttungen an Steueroasengesellschaften), Transaktionen mit verbunden Unternehmen oder Organen der Gesellschaft, vergangene Umstrukturierungen (gescheiterte Umgründung!?), Verlustvorträge, Rückstellungen, Lohnsteuer, branchenspezifische Risiken (zB Zoll bei Importunternehmen, Betriebsstätten bei exportorientierten Dienstleistungsunternehmen) und vieles mehr sein.

Zudem sollte im Rahmen der Tax Due Diligence jedenfalls ein Quercheck mit den Ergebnissen aus anderen Due Diligence Berichten erfolgen, da deren Findings steuerliche Auswirkungen haben bzw steuerliche Problemfelder aufdecken können.