Der 18. Oktober 2018 ist wohl jener Tag in der jüngeren Vergangenheit im Vergaberecht, der die größte Auswirkung auf die praktische Abwicklung von Vergabeverfahren in Österreich hatte. An diesem Tag wurde in Österreich – mit etwas Verspätung bei der Umsetzung – für sämtliche öffentliche Auftraggeber die Durchführung von Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich in elektronischer Form verpflichtend.

Vorbei waren damit die Zeiten von in Kuverts verschlossenen Angeboten (in doppelter Ausfertigung natürlich), von Boten, die in letzter Sekunde noch schnell die Türschwelle zur Angebotsabgabe durchschritten haben, und hochformalistischen Angebotsöffnungen mit Publikumsbeteiligung.



Wiewohl die elektronische Vergabe für alle Seiten eine Vereinfachung in vielerlei Hinsicht gebracht hat, zeigt sich in der Praxis auch, dass durch den Wegfall alter Fallstricke (z.B. die Verletzung der Rügepflicht bei der Angebotsöffnung), die möglichen (fatalen) Fehlerquellen im Vergabeverfahren nicht zwingend weniger geworden sind. Zur Schaffung eines besseren Problembewusstseins im Folgenden ein Abriss der häufigsten Fehlerquellen, welche sich in der E-Vergabepraxis leider immer wieder ereignen: