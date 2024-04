In einer der größten Transaktionen der Baustoffbranche der letzten Jahre will Holcim ihr Nordamerika-Geschäft verselbständigen und bis Mitte 2025 an die New Yorker Börse bringen. Der Konzern erhofft sich davon einen Wachstumsschub im US-Geschäft, das vom Bauboom und Infrastrukturprogrammen profitiert, sowie eine höhere Börsenbewertung.