Zeppelin hat die Struktur seines Key-Account-Managements für Konzernkunden mit Sitz in Österreich angepasst. Ziel der Neuausrichtung ist eine stärkere Fokussierung auf Großkunden, die Cat-Baumaschinen standortübergreifend einsetzen, sowie eine flexiblere Abstimmung auf individuelle Anforderungen.

Seit September ist Patrick Stellmach als Verkaufsleiter für internationale und nationale Konzerne mit Schwerpunkt Bauwirtschaft, Gewinnung, Entsorgung und Industrie tätig. Er folgt auf Chris Gil, der innerhalb des Unternehmens die Position des Verkaufsleiters in Baden-Württemberg übernommen hat.

„Die neue Struktur ermöglicht eine gezieltere Betreuung strategischer Kunden und schafft die Basis für eine engere Zusammenarbeit“, erläutert Jörg Gröning, Bereichsleiter Konzernkunden bei Zeppelin. „Das Konzept sieht einen zentralen Ansprechpartner mit einem spezialisierten Team vor, das die Koordination zwischen den Kunden, den Standorten und dem Zentraleinkauf übernimmt.“

Patrick Stellmach stammt aus Oberösterreich. Nach einer Ausbildung zum Luftfahrzeugtechniker war er in den Bereichen Einkauf, Materiallogistik und Vertrieb tätig. Berufliche Stationen führten ihn in den Onlinehandel und in den B2B-Vertrieb von Werkzeug- und Befestigungstechnik, bevor er 2011 in die Baumaschinenbranche wechselte. Dort war er über zehn Jahre als Verkaufsrepräsentant tätig und leitete zuletzt den Bereich Gebrauchtmaschinen für Österreich und Osteuropa.