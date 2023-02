Mit dem Erwerb von QPS AS stärkt Wienerberger seine Marktposition in den nordischen Märkten für Wassermanagement. QPS ist ein Lösungsanbieter für Infrastruktur-Pumpstationen in Norwegen und bietet Komplettlösungen mit einem Vorfertigungsgrad von bis zu 100 Prozent: kundenspezifisches Design, Engineering und Montage aus einer Hand. Wienerberger setzt mit der Übernahme die strategische Entwicklung zu einem kompletten Systemanbieter für die Wasserwirtschaft weiter fort und stärkt damit die Präsenz am nordischen Markt. Das Unternehmen bietet in diesem Segment bereits ein umfangreiches Portfolio innovativer Systemlösungen für ein nachhaltiges und effizientes Wassermanagement an, das nun um ein Komplettangebot an Infrastruktur-Pumpstationen ergänzt wird. Darüber hinaus erschließt Wienerberger mit QPS eine neue Geschäftsmöglichkeit im Zusammenhang mit der Energiewende: Systeme zum Heizen und Kühlen mit Meerwasser, die erneuerbare Energiequellen für ein nachhaltiges Leben bieten.