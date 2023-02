Lone Feifer, Architektin und Direktorin für nachhaltige Gebäude bei Velux

"Vielleicht hört sich das zunächst utopisch an, aber wir bei Velux bauen mit unseren Partnern jetzt einen experimentellen Lebensraum, die Living Places, der zeigen soll, dass wir nicht auf die Technologie der Zukunft warten müssen, um nachhaltige Gebäude zu bauen.

Wir sind überzeugt, dass es an der Zeit ist, neu zu denken, wie Gebäude dazu beitragen können, die globalen Klima- und Gesundheitsprobleme durch nachhaltige und praktische Maßnahmen zu lösen.

Ein Lebensraum sollte die Gesundheit der Bewohner:innen mit Tageslicht und frischer Luft unterstützen und sich an ihre Bedürfnisse im Laufe des Tages anpassen. Wir setzen uns nachdrücklich für gesunde Gebäude ein, die das Wohlbefinden der Menschen und des Planeten fördern, und gehen mit gutem Beispiel voran, indem wir Räume in gesunde Lebensräume verwandeln. Das Konzept der Living Places zeigt, dass wir innerhalb der aktuellen Möglichkeiten, nachhaltig und mit einem ausgezeichneten Innenraumklima bauen können. Beides gemessen über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes."