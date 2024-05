Steinbacher verwies auf seine Bemühungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft und auf ein Forschungsprojekt unter der Leitung von Fraunhofer Austria.

Dabei soll Styropor durch Recycling wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Zudem investiere Steinbacher in die Modernisierung der EPS-Produktion. Bis 2027 strebt die Unternehmensgruppe einen Recyclinganteil bei den Rohstoffen von 50 Prozent an, langfristig sollen 100 Prozent erreicht werden.