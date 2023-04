Mehr als 250.000 m² in Holz-Hybrid-Bauweise sind bereits in Umsetzung oder Planung und tragen zum Ziel bei, einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa zu werden.



Insgesamt befindet sich der Großteil der Projekte (90%) in Deutschland und Österreich bzw. in den Assetklassen Wohnen (57%) und Büro (43%).



Durch die Ergebnisbeiträge aus der bestehenden Entwicklungspipeline von € 2,1 Mrd. kann die zukünftige Profitabilität der UBM sichergestellt werden.