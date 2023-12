Mit 19,12 Prozent ist das Bauwesen nach einer Studie von lebenslaufapp.ch für fast jeden fünften Arbeitsunfall in Österreich verantwortlich. Dies hängt wahrscheinlich mit den körperlich anstrengenden und gefährlichen Arbeitsbedingungen zusammen, die sowohl für das Baugewerbe als auch für das verarbeitende Gewerbe typisch sind. Bemerkenswert ist, dass Verletzungen im Baugewerbe fast dreimal so häufig zu Arbeitsunfällen führen wie in der Landwirtschaft, einschließlich Forstwirtschaft und Fischerei (6,67 %), wo das Umfeld ebenfalls unvorhersehbar und gefährlich sein kann.



Dennoch liegt die Wahrscheinlichkeit, einen Arbeitsunfall zu erleiden, für Beschäftigte in der Landwirtschaft aufgrund der geringeren Beschäftigtenzahl immer noch bei 1 zu 100, ebenso wie für Beschäftigte im Baugewerbe.



Die Fertigungsindustrie weist in Österreich die höchste Unfallrate auf. Sie ist für fast ein Viertel (22,35%) der Arbeitsunfälle verantwortlich. Sie hat auch die höchste Anzahl an Beschäftigten im Untersuchungszeitraum 2012-21 (159.216.683 Beschäftigte) mit einer individuellen Rate nicht tödlicher Verletzungen von 1 %.