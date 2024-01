1976 begann der gelernte Maler Engelbert Burtscher als Verkäufer bei Flooring Deladio in Nüziders. 1996 legte er die Meisterprüfung als Bodenleger ab, ein Jahr später übernahm er den Betrieb. Seine 15 Mitarbeiter:innen verlegen pro Jahr etwa 30.000 Quadratmeter Estrich und ähnlich viele Bodenbeläge. Darüber hinaus bietet der Raumausstatter Lösungen für Wände, Akustik, Möbelstoffe sowie Sonnen- und Sichtschutz an. Burtscher Böden hat nicht nur das Parkett im Montforthaus Feldkirch verlegt, sondern auch die Böden in der fast benachbarten B12-Firmenzentrale von Tomaselli Gabriel Bau.