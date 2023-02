In einem Zeitraum von drei Jahren will man sich an diese Vision schrittweise annähern. Experten von Swietelsky erarbeiten hierfür die prozessualen Anforderungen und stellen die benötigte Datengrundlage bereit. Flexcavo bringt mit seinem geschäftlichen Fokus auf Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen für Bauunternehmen die notwendige technologische Kompetenz und technische Umsetzungsstärke ein. Alle Projektbeteiligten erwarten sich von der Partnerschaft, laufend Mehrwerte für User zu generieren und den Baualltag entscheidend unterstützen zu können.