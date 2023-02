Bei einer Kongressveranstaltung wurde den rund 300 Führungskräften eine Shortlist an Ideen präsentiert und zur Abstimmung vorgelegt. Im Ergebnis blieb eine „Big Idea“ in jeder Kategorie übrig. Bei der anschließenden Veranstaltung im Linzer Design Center wählten rund 1300 Mitarbeiter:innen aus dieser Shortlist Swietelskys Idea of the Year mittels Online-Voting auf ihren Handys.

Als Sieger gingen Markus Steiner (Salzburg), Kurt Maier (Kärnten/Osttirol) und Sonja Sesser (Zentrale) mit ihrem Konzept für eine Unternehmens-APP hervor.



Vorstandsvorsitzender Karl Weidlinger erläuterte Sinn und Zweck der Aktion: „Was mir persönlich wichtiger ist als jede einzelne Idee für sich genommen, ist die generelle Botschaft, die mit unserem Festival der Ideen verknüpft ist: Ihr seid uns wichtig, auf eure Ideen kommt es an. Hört niemals auf kreativ zu sein und bringt eure Gedanken und Geistesblitze in eurem jeweiligen Berufsalltag ein.“