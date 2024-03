“Das Team unserer Betriebsfeuerwehr freut sich sehr über die umfangreichen Investitionen sowohl in unsere Betriebsfahrzeuge als auch in unser neues Feuerwehrhaus. Mit laufenden Übungen und Hilfeleistungen auch außerhalb des Werkes schaffen wir die besten Voraussetzungen für unsere zuverlässige Einsatzbereitschaft”, so Michael Kopf, Kommandant der Betriebsfeuerwehr Holcim Mannersdorf.



Das neue Feuerwehrhaus steht als Bauwerk mit seiner Gestaltung nicht nur funktional, sondern auch optisch für ein leistungsstarkes Zukunftskonzept: “Das Gebäude erfüllt nicht nur alle funktionalen Anforderungen, sondern repräsentiert durch sein zeitgemäßes Erscheinungsbild mit der Verwendung von Betonfertigteilen als teilweise Fassadenverkleidung auch das Unternehmen nach außen”, so Architekt Ralf Steiner, AW Architekten ZT GmbH.

Weiters gibt es zwei neue Feuerwehrautos: Bereits im Februar ist das erste bei der Betriebsfeuerwehr des Holcim Zementwerkes Mannersdorf eingetroffen. Das neue 9-sitzige Tanklöschfahrzeug mit 5.000 Liter Wasser- und 200 Liter Schaumtank sowie einer leistungsstarken Pumpe wird auch über die Werksgrenzen hinaus bei Einsätzen in der Gemeinde unterstützen.

Noch in diesem Jahr wird ein weiteres modernes Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1 an die Werkfeuerwehr ausgeliefert, die damit für zukünftige Einsätze bestens gerüstet ist. Der Bau des Hydrantennetzes ist bereits abgeschlossen.