Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen der Baubranche zu erkennen und darauf bestens zugeschnittene Studienangebote umzusetzen, ist für Claudia Link gelebter beruflicher Alltag. Die FH Campus Wien bietet seit ihrer Gründung praxis- und forschungsverknüpfende Ausbildung im Bereich Bauingenieurwesen – Baumanagement an.

Claudia Link wirkt seit beinahe zwanzig Jahren maßgeblich an der Weiterentwicklung des Departments Bauen und Gestalten mit, seit 2006 als Studiengangsleiterin des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen – Baumanagement. Sie setzt dank ihrer langjährigen Expertise in Forschung und Lehre, im Ingenieurbereich und in der Bauindustrie sowie ausgezeichneter Vernetzung in der Branche stets neue Impulse.