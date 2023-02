Langfristig strebt die voestalpine eine klimaneutrale Stahlproduktion auf Basis grünen Wasserstoffs an, an entsprechenden Breakthrough-Technologien wird bereits intensiv geforscht. In einer Versuchsanlage in Donawitz, die im Vorjahr in Betrieb ging, wird die CO 2 -freie Herstellung von Rohstahl in einem Prozessschritt mit Hilfe von Wasserstoffplasma erprobt.



Im Rahmen des Projekts „Sustainable Steelmaking“ (SuSteel) erfolgt in einem speziellen Gleichstrom-Elektrolichtbogenofen zeitgleich die Reduktion von Eisenerz und der Schmelzprozess zu Rohstahl. Durch die Verwendung von Ökostrom und Wasserstoff als Reduktionsmittel, wobei lediglich Wasserdampf als Endprodukt entsteht, können CO2-Emissionen vollständig vermieden werden.



Als Projektpartner bei diesem Grundlagenforschungsprojekt fungieren neben der voestalpine das Metallurgische Kompetenzzentrum K1-MET und die Montanuniversität Leoben. An der Montanuni stand auch eine erste SuSteel-Laboranlage zur Erschmelzung von rund 100 Gramm Eisenerz. Die Donawitz-Pilotanlage ist mit einer Schmelzleistung von 90 Kilogramm wesentlich größer dimensioniert.



H2Future, die zum damaligen Zeitpunkt weltgrößte Anlage zur CO 2 -freien Herstellung von Wasserstoff, nahm bereits 2019 am voestalpine-Standort in Linz ihren Betrieb auf. Die Partner des Projekts nebst dem Stahlhersteller: Verbund, Siemens, Austrian Power Grid, K1-MET und TNO. Die Elektrolyse-Anlage verfügt über sechs Megawatt Anschlussleistung. Getestet werden soll unter anderem, ob die eingesetzte Technologie für eine großindustrielle Produktion geeignet ist.



Die elektrische Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen unterliegt starken Schwankungen. Je mehr Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen installiert werden, umso größer sind diese Schwankungen. Durch die Energiewende fallen große Mengen an Überschussstrom um. Die Wasserstoffherstellung mittels Elektrolyse ist eine Möglichkeit, überschüssige Energie speicher- bzw. nutzbar zu machen. Zugleich werden dadurch Schwankungen im Stromnetz ausgeglichen, um die Netzstabilität zu erhöhen.



Anlässlich der Präsentation des REPowerEU-Plans der Europäischen Kommission, die die vollständige Energieunabhängigkeit von Russland bis 2030 zum Ziel hat, wandte sich der Eurofer-Verband mit einem „Energie-Manifest“ an die Öffentlichkeit. „Ein rascher Zugang der Stahlindustrie zu grünem Wasserstoff wird den Wasserstoffmarkt in Europa pushen“, erklärte dazu Axel Eggert, der Generaldirektor des europäischen Stahlverbands. „Alternative Erdgasquellen abseits Russlands werden dennoch unverzichtbar bleiben, solange keine Wasserstoff-Infrastruktur zu leistbaren Kosten existiert.“



Nicht zuletzt aufgrund der energieintensiven Wasserstoffproduktion werde der Ökostrombedarf der Stahlindustrie bis 2030 auf mehr als 150 Terawattstunden ansteigen. „Die Hälfte davon, um Wasserstoff für die insgesamt 60 ,Low Carbon‘-Projekte innerhalb der EU betreiben zu können“, so Eggert. Ein Gesamtbedarf, der dem Doppelten des belgischen Energieverbrauchs entspricht.