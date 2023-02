SOLID: Jetzt scheint es, dass es sicher ist, dass der Baukongress vom 28.-29.4. im Austria Center Vienna stattfinden wird!



Michael Pauser: Gott sei Dank! Das war eine Punktlandung! Die Organisationsarbeiten laufen j a bereits seit Anfang Jänner, denn bei einem Event mit 2.000 Teilnehmern und 100 Ausstellern, kann man in diesen Zeiten auch nicht auf die Politik warten um dann kurzfristig beginnen zu organisieren. Aber mit der Pressekonferenz vom vorigen Freitag und dem Fallen der Maskenpflicht können die Bedingungen für unser Zusammensein für Gleichgesinnte nicht besser sein.



Wie ist die Reaktion in der Baufachwelt zum Baukongress?



Pauser: Sehr, sehr positiv. Wir sind von der gesamten Fachwelt bekräftigt worden, endlich wieder dieses traditionsreiche Zusammensein zu veranstalten, nachdem es den Kongress nun schon vier Jahre nicht mehr gegeben hat.



Wird es viel Neues geben?



Pauser: Natürlich. Vier Jahre sind eine lange Zeit und die Arbeiten in der ÖBV sind auch trotz Pandemie auf Hochtouren gelaufen. So hat sich eine große ÖBV-Arbeitsgruppe mit „Nachhaltigkeit im Bauwesen“ beschäftigt. Dazu wird es auch eine eigene große Vortragssession direkt nach der Eröffnung geben, bei der auch erstmals aufgezeigt wird, was bereits im Bauwesen dafür unternommen wurde und was noch zu tun ist. Ein Folder und Statusbericht über Nachhaltigkeit werden dazu erstmals präsentiert. Auch wird in einer eigenen Session „BIM in der Praxis“, viel Neues, inklusive dem Merkmalservice, präsentiert. Die Digitalisierung zieht auch in der Session F&E mit Baurobotik erstmals ein und es wird Vieles über kooperative Vertragsmodelle am Baukongress geben.



Der neue Kongressabend findet erstmals direkt im Austria Center statt. Wie ist das Feedback?



Pauser: Wir haben uns diesmal erstmals für einen Kongressabend direkt im Austria Center entschieden, damit die Teilnehmer nicht noch einen Ortswechsel am Abend vornehmen müssen. So kann man nach der letzten Session bei der Ausstellung sich noch länger informieren um dann direkt einen Stock tiefer zum Abendevent BE UP TO DATE zu einem entspannten Zusammensein mit Branchekollegen mit der Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Motto-Catering wechseln. Hier gab es solch eine große Nachfrage, dass BE UP TO DATE bereits seit zwei Wochen ausgebucht ist.



Mehr Infos dazu: www.baukongress.at