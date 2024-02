Dorijan Rajkovic (49), zuletzt Geschäftsführer der Baumit Kroatien, steht mit sofortiger Wirkung als neuer CEO an der Spitze der Baumit-Group. Rajkovic verfügt über umfassende Branchenexpertise und kann auf eine erfolgreiche Karriere von mehr als 15 Jahren in leitenden Positionen innerhalb der Schmid Industrieholding zurückblicken.

Seit 2008 war er als Geschäftsführer bei ITV-Murexin in Most Rasa, Kroatien, tätig. 2017 übernahm er die Funktion des Geschäftsführers bei Baumit Kroatien. Unter seiner Leitung konnte Baumit gemeinsam mit Partnern und Kunden eine äußerst erfolgreiche Position am Markt aufbauen.