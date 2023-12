Leonard Koch wird als Chief Technology Officer die Weiterentwicklung der Logistikplattform und das Thema Künstliche Intelligenz vorantreiben. Zuvor war er als Head of Engineering für die Transformation der unternehmenseigenen Infrastruktur und des Tech-Stacks verantwortlich.

Der 34-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe als CTO: "Schüttflix hat einen massiven Einfluss auf die reale Welt. Mein technologisches Know-how dafür einzusetzen und einen Beitrag für eine ressourcenschonende Bauindustrie zu leisten, motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Ich freue mich auf die Herausforderungen, die meine neue Rolle mit sich bringt, insbesondere auf die systematische Abbildung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.“



Christian Hülsewig, CEO und Mitgründer von Schüttflix: „Robert und Leonard haben in den letzten Jahren einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens geleistet. Es macht mich daher besonders stolz, dass wir mit ihnen zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs in so verantwortungsvolle Positionen bringen können.“ Auch Magdalena Statnik, Vice President People&Culture bei Schüttflix, freut sich über die Neubesetzungen. Sie erklärt: Unser Fokus liegt auf der individuellen Förderung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir versuchen stets, die Fähigkeiten und Potenziale unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen, weiterzuentwickeln und dort einzusetzen, wo sie perspektivisch gebraucht werden“.