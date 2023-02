Den Beweis für die Nachhaltigkeit des Tiefbaus will der Chairman der Session 2-Nachhaltigkeit im Tiefbau am 28.4. beim BAUKONGRESS 2022 , Univ.Prof. Konrad Bergmeister antreten. Für ihn müssen drei Themen bei der Nachhaltigkeit im Tiefbau besonders beachtet werden, um eine erhöhte Wiederverwendungsquote erreichen zu können:



1. Die Nachhaltigkeit muss in der Planung und in der Ausschreibung berücksichtigt werden.

2. Die Prozesse des Abbruchs, der Wiederaufbereitung und des Wiedereinsatzes müssen bezahlt werden.

3. Der Bauherr, der bereit ist dies umzusetzen.



In dieser neuen Session werden wegweisende Innovationen zur Nachhaltigkeit im Tiefbau, über alle Maßnahmen für eine CO2Reduktion auf der Baustelle bis hin zur Umsetzung an Hand bereits durchgeführter Projekte.



„Gemeinsam werden wir mit Mut und Fachwissen unterstützt durch die Forschung in den nächsten Jahren verstärkt eine kreislaufbezogene, ressourceneffiziente und klimaverträgliche Baukultur mit vielen Leuchtturmprojekten umsetzen!“, so Univ.Prof. Konrad Bergmeister.



Am 28.-29. April feiert die wichtigste Veranstaltung der österreichischen Baubranche noch größer, vielfältiger und interessanter ein lang überfälliges Comeback.



